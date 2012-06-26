〔台湾新债〕台积电五年期无担保公司债以1.28%定价--标售文件

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透台北6月26日电---据公司债承销人士周二提供资料显示,全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)发行的五年期无担保公司债以1.28%定价,落于市场预估1.26-1.30%的中值,金额99亿台币.
另根据该竞价结果通知内容,七年期则以1.40%定价,落于市场预估区间1.35-1.40%的高端,金额90亿台币.总计本次公司债标售金额为189亿台币.
台积电此批公司债于上周四截止投标,据证券商先前所接到的竞价通知,原预计发行五年期90亿台币、七年期60亿台币,各年期有50%的增减幅度.
台积电在中华信评的评等为"twAAA".该公司日前公告,董事会通过核准募集无担保普通公司债,资金额度不超过450亿台币,以支应产能扩充的资金需求.[ID:nST0463208].(完)
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--记者 董永年;审校 杨淑祯
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