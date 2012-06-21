〔两岸金融〕中国银行台北分行周五开业,为首家在台营运陆资银行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月21日电---台湾金管会一位官员周四表示,中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行周五将开业.这也是首家在台营运的陆资银行,从而开启两岸金融业务的新篇章.
此外,中银台北分行日后有望被中国人民银行指定为人民币清算行,也意味着两岸货币清算业务有更新一步的进展.
"开业就可以让客户来开户,但还不能存款,还有一些和主管机关的连线作业要完成,"一位不愿具名的中银台北人士称.
一位台湾央行官员此前于周二表示,已核发中国银行台北分行外汇业务许可函.除一般的外汇业务外,若中银台北日后要负责人民币清算业务,则须另外递件申请.[ID:nST0465958]
台湾金管会6月初已正式核准中国银行及中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)设立台北分行.两家陆银是首批获准在台湾承做新台币业务的陆资银行.(完)
--记者 高洁如/詹静宜; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。