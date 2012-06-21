〔两岸金融〕中国银行台北分行周五开业,为首家在台营运陆资银行

路透台北6月21日电---台湾金管会一位官员周四表示,中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行周五将开业.这也是首家在台营运的陆资银行,从而开启两岸金融业务的新篇章.

此外,中银台北分行日后有望被中国人民银行指定为人民币清算行,也意味着两岸货币清算业务有更新一步的进展.

"开业就可以让客户来开户,但还不能存款,还有一些和主管机关的连线作业要完成,"一位不愿具名的中银台北人士称.

一位台湾央行官员此前于周二表示,已核发中国银行台北分行外汇业务许可函.除一般的外汇业务外,若中银台北日后要负责人民币清算业务,则须另外递件申请.[ID:nST0465958]

台湾金管会6月初已正式核准中国银行及中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)设立台北分行.两家陆银是首批获准在台湾承做新台币业务的陆资银行.(完)