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〔标题新闻〕摩托罗拉提议与微软就ActiveSync专利争议进行和解...
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中国财经报道
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2012年 6月 21日 星期四 10:59 BJT
〔标题新闻〕摩托罗拉提议与微软就ActiveSync专利争议进行和解,微软不予理会
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HL0RI]
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