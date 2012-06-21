〔澳洲经济〕未受惠于矿业荣景的产业持续面临严峻形势--调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼6月21日电---周四出炉的调查显示,受汇价高涨及全球前景更加黯淡的影响,澳洲未受惠于矿业荣景的产业本季持续陷入挣扎. Westpac及澳洲工商会(ACCI)的季度调查表明,第二季整体活动仍陷于萎缩的境地. 第二季实质状况综合指数近持平为47.9,为连续第五度位于50关卡下方. 衡量未来前景的预期综合指数则自51.5升至51.7,与预估未来三个月将小幅成长的看法一致. Westpac指出,对于官方对内需的评估,这项调查近期有低估的倾向,主因相当强劲的矿业及其他低迷的产业之间存在落差. "尽管我们预计矿业荣景仍将为成长提供强劲支撑,但我们仍然认为矿业以外的产业将持续疲弱,"Westpac分析师Elliot Clarke指出. "很显然地,强势澳元正对制造业造成实质上的冲击,"他补充说."房屋建筑等其他产业亦正面临极度严峻的景况."(完) --编译 龚芳;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。