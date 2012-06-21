〔澳洲经济〕未受惠于矿业荣景的产业持续面临严峻形势--调查

路透悉尼6月21日电---周四出炉的调查显示,受汇价高涨及全球前景更加黯淡的影响,澳洲未受惠于矿业荣景的产业本季持续陷入挣扎. Westpac及澳洲工商会(ACCI)的季度调查表明,第二季整体活动仍陷于萎缩的境地. 第二季实质状况综合指数近持平为47.9,为连续第五度位于50关卡下方. 衡量未来前景的预期综合指数则自51.5升至51.7,与预估未来三个月将小幅成长的看法一致. Westpac指出,对于官方对内需的评估,这项调查近期有低估的倾向,主因相当强劲的矿业及其他低迷的产业之间存在落差. "尽管我们预计矿业荣景仍将为成长提供强劲支撑,但我们仍然认为矿业以外的产业将持续疲弱,"Westpac分析师Elliot Clarke指出. "很显然地,强势澳元正对制造业造成实质上的冲击,"他补充说."房屋建筑等其他产业亦正面临极度严峻的景况."(完) --编译 龚芳;审校 张若琪