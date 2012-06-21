〔两岸经贸〕台湾争取投保协议纳"无例外通知",大陆方点头即可签署(更新版)

(新增细节)

* 台湾争取所有案件无例外24小时内通知家属

* 陆方点头与否难判断

* 原规划6月29日签署已确定延宕

路透台北6月21日电---一名熟知两岸谈判进程的台湾官员周四表示,两岸谈判中的投资保障协议,由于台湾希望争取所有案件于24小时内"无例外通知"家属,已放弃原规划于6月29日签署的进程,将待陆方点头后,再重新议定签署日期.

该名官员表示,目前陆方对台商于大陆涉及刑事案件,有属重大犯罪(涉恐怖活动或危害国家安全)的情形,将待侦察结束后才通知家属,可能造成家属于侦察期间找不到人的空窗等待期,且台商也担忧一般案件被扣以"危害国家安全"之名而被无端拘禁,要求投保协议中能无条件纳入24小时内通知家属的条款,惟陆方至今仍未点头同意.

"我们会继续争取,什么时候签,会不会签,现在就是看大陆的态度."这名不愿具名的官员说.

他并指出,台湾希望"无例外通知"不仅及于刑事案件,也能及于一般的行政拘留及羁押.不过如果陆方不愿同意,是否投保协议就形同再度破局,这位官员不愿评论,仅说会利用此次端午节台商回台的机会,再度汇集台商对投保协议的意见.

今日工商时报引述副总统吴敦义于上日称,"投保协议会不会在这次江陈会签、江陈会是否会在6月底举行,都还有待进一步斟酌,"透露波澜再生.

投保协议是在第五次江陈会时提出成为议题,当时希望在第六次江陈会进行签署,但到第七次江陈会仍未签成,原定今年第八次江陈会于6月29日举行也几乎确定延期.

投保协议十分受到台商关注,包括全球消费电子代工龙头鸿海(2317.TW)董事长郭台铭都于今年股东会中表示,投保协议应该把台商智慧产权保障列入,并有例如新加坡的第三地裁判.他表示,因为除了人才,科技业最重要就是智财权,"若不能获充足保障且一劳永逸,不签也罢."

海基会副董事长高孔廉在上月曾表示,投资保障协议及海关合作两项协商议题确定将于八次江陈会签署,待收尾工作完成后,双方就会确定最终日期,并于预备性磋商中提出下次协商的可能议题,初步规划将两岸环保议题合作纳入.

此次江陈会的另一议题海关合作两岸已协商完成,台湾财政部次长黄定方日前表示,在两岸签署海关合作协议后,经两岸AEO(Authorized Economic Operator)认证的优质企业,将来在两岸海关通关时将同时享有免拆柜快速通关的待遇,为企业省下可观的关务成本.[ID:nST0463936](完)