更正:〔中国经济〕国家发改委考虑在战略库存计画中增加金属种类--消息

(更正:内文最后一段译文有误,铜库存目前可能约为"1,400万至1,600万吨"应改为"140万至160万吨")

路透香港6月20日电---根据两位熟悉计画的消息人士称,中国正研议调整战略金属储备计画,可能纳入诸如稀土、钨、铟、钼和锡等金属.

中国若采取额外增加库存的行动,肯定对商品价格有利;由于全球经济前景黯淡,今年迄今汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB已跌掉9%.

中国已有铜及石油的战略储备.一位不愿具名的消息人士说,国家发展和改革开发委员会已经要求国有研究机构研议是否应纳入其他金属.

这位直接知悉计画的消息人士说,国家发改委上月在北京的会议中,提议中国应趁大宗物品跌价时储备战略性大宗商品,从而有此项规划.

第二位消息人士称,国家发改委将研究建立那些中国已是主要生产国的金属库存,例如稀土、钨、钼、锑和锡.

根据计画,中国的铜库存目标为200万吨,但尚不清楚政府会否在最近就提高库存目标.

原油方面,中国料将完成今年第二阶段1.70亿桶的战略储油.分析师表示,中国战略储油今年前五个月可能增加了约4,000万桶,下半年料将再增加8,500万至1.10亿桶.

国家物资储备局的铜库存目前可能约为140万至160万吨.这项数据是由与政府有关的消息人士估算的,因官方不公布此项数据.(完)