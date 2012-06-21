《全球主要央行动态》--6月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月14日-6月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)决定推出新一轮货币政策刺激举措,并称准备好采取更多行动,扶助日益脆弱的美国经济复苏.美联储扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.

美联储主席贝南克称,联储担心欧洲债务危机久拖不决,打压美国经济活动和就业."若没有看到就业市场持续改善,这将要求我们采取更多行动.我们仍有很大的空间采取更多行动,并亦为此做好准备."[ID:nSB1623164]

**欧洲**

欧洲央行在月报中称,不会容忍用欧元区高通胀的方式,让二线国家重拾竞争优势.欧洲央行表示,要取得竞争力,必须通过内部经济改革,而非让欧洲央行对其使命作出妥协.欧洲央行还对欧元区实力较强国家的薪资高增长提出警告.[ID:nSB1610180]

金融时报引述欧洲央行执委科尔的话称,欧洲央行在下次会议上料将讨论降息.即便央行可能将已处于纪录低位1%的利率水平进一步下调,这也不会是包治百病的万灵药.[ID:nSB1623320]

德国央行表示,预计德国经济增长将在下半年加速,因国内和非欧元区国家的需求抵消向受债务困扰的成员国出口下降的影响.[ID:nSB1616512]

瑞士央行称,将维持欧元兑瑞郎最低汇率在1.20瑞郎,并以最坚定决心贯彻执行.央行仍作好准备为此目的买进无限量外币.央行将三个月瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间仍维持在0.00-0.25%.[ID:nSB1609926][ID:nSB1610002]

**英国**

英国央行6月会议记录显示,英国央行已经逼近批准新一轮货币激励措施,央行委员会虽以5:4票数否决重启购债措施,但央行总裁金恩投票支持将英国公债购买规模扩大500亿英镑.[ID:nSB1621494]

英国央行宣布首次举行针对银行的紧急流动性供应操作,作为整套应变措施的一部分,目的是在欧债危机恶化之际,协助信贷在英国经济体系流动.首次六个月期资金招标的日期为6月20日.[ID:nSB1612942]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特表示,鉴于源自欧元区危机的影响,英国国内政策的效果有限,实施更多货币刺激措施的理由已增加.[ID:nSB1622776]

**日本**

日本央行维持政策利率在0-0.1%,未推出宽松政策措施,但承诺如果周末希腊大选引发新一轮全球市场震荡,将尽最大努力确保日本银行体系稳定.[ID:nSB1612504]

日本央行公布的5月22-23日会议记录显示,几位审议委员认为日本央行必须准备采取行动,应对欧洲问题对日本经济的风险成为现实.委员们一致认为,现在已到对4月放宽政策效果进行评估的时候.[ID:nSB1620686]

**澳洲**

澳洲央行称,本月降息决定是一项"微妙的平衡",但来自欧洲威胁的增大及国内通胀温和,意味着货币政策能够稍稍更具支撑性.澳洲央行在6月5日会上决定下调利率25个基点至3.5%,令今年迄今为止降息幅度达到75个基点.[ID:nSB1617408]

**加拿大**

加拿大央行称,加拿大金融稳定面临的主要威胁是欧债危机,风险非常高,与12月时相同.而家庭负债和楼市是加拿大面临的最大威胁,在过去六个月上述风险并未减退.[ID:nSB1610988]

**中国**

知悉北京当局政策决定过程的经济分析师表示,中国人民银行可能仰赖削减银行存款准备金率来提振成长,但要保留进一步降息的做法,作为最后的政策选项.[ID:nST0466008]

**其他**

印度央行维持基准利率和银行准备金率不变,出乎外界对于降息的预期,央行警告称若降息恐令通胀恶化.印度央行将回购利率INREPO=ECI和银行准备金率INCRR=ECI分别维持在8%和4.75%不变.[ID:nSB1615842]

菲律宾央行公布维持指标利率在4.00%不变,通胀预期依然严格受控.而充足流动性和强劲的银行贷款,扶助支撑经济活动.[ID:nSB1610086] (完)