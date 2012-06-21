〔台湾债市〕RP利率持稳,无紧缩因素干扰使资金调度平顺

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳,因场上无特殊紧缩因素干扰,见投信余钱流入市场,各家寿险资金供应多缺不一,资金调度尚称平顺.
资金调度人士指出,银行体系资金还算宽裕,外商银行因汇价趋稳而供给稳健,本地银行也愿意承作短天期交易,场上新钱不难找.另外,今日下午央行将召开第二季理监事会议,市场多预期利率将维持不变,料不至于影响市况.
根据路透访查16家金融机构,多数金融机构一致认为台湾央行6月底利率将维持不变,重贴现率维持在1.875%的三年多高位.这也料会是央行第四次的维持利率不动.[ID:nST0465924]
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。