〔台湾债市〕RP利率持稳,无紧缩因素干扰使资金调度平顺

路透台北6月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳,因场上无特殊紧缩因素干扰,见投信余钱流入市场,各家寿险资金供应多缺不一,资金调度尚称平顺.

资金调度人士指出,银行体系资金还算宽裕,外商银行因汇价趋稳而供给稳健,本地银行也愿意承作短天期交易,场上新钱不难找.另外,今日下午央行将召开第二季理监事会议,市场多预期利率将维持不变,料不至于影响市况.

根据路透访查16家金融机构,多数金融机构一致认为台湾央行6月底利率将维持不变,重贴现率维持在1.875%的三年多高位.这也料会是央行第四次的维持利率不动.[ID:nST0465924]

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)