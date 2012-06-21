〔日本股市〕日经指数早盘收升突破8,800关卡,因空头回补及日圆走贬

路透东京6月21日电---日本股市日经指数周四早盘收高,投资人解除部分空头部位,且日圆走贬提振股市信心.美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布并未推出第三轮量化宽松后,日圆走贬.

日经指数.N225上扬1%,至8,836.69,主要出口股及大型股走坚,软银(9984.T)触及九个月高点,因市场预期软银将跟进同业Verizon Communications(VZ.N)调整费率结构.

"卖压已经比3月高峰减少一半,而且先前已建立了许多空头部位,这表示可能正在进行一波轧空,"Bayview资产管理经理人Yasuo Sakuma称."但人气仍然偏空,'静观其变'的气氛并未解除."

"美联储毕竟推出宽松措施,这个事实对美国经济有利,而暂时不推出QE3,则对日本市场有利,因为这不会推升日圆,"冈三证券主管Hideyuki Ishiguro称."今天另一个推升日经指数的原因,是韩国及台湾市场在分类上未能获得摩根士丹利资本国际(MSCI)调升后,出现空头回补."

MSCI周四仍将韩国与台湾列入新兴市场范畴,浇熄了分类调升预期.

在MSCI宣布之前,一些投资人卖出日经期指,因预期台韩将获调升,而这将使注意力远离日本市场,MSCI宣布后,这些投资人被迫回补空头.

东证股价指数.TOPX上涨1%,至754.60,为5月14日以来最高.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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