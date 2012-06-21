〔日本股市〕日经指数早盘收升突破8,800关卡,因空头回补及日圆走贬

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京6月21日电---日本股市日经指数周四早盘收高,投资人解除部分空头部位,且日圆走贬提振股市信心.美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布并未推出第三轮量化宽松后,日圆走贬.
日经指数.N225上扬1%,至8,836.69,主要出口股及大型股走坚,软银(9984.T)触及九个月高点,因市场预期软银将跟进同业Verizon Communications(VZ.N)调整费率结构.
"卖压已经比3月高峰减少一半,而且先前已建立了许多空头部位,这表示可能正在进行一波轧空,"Bayview资产管理经理人Yasuo Sakuma称."但人气仍然偏空,'静观其变'的气氛并未解除."
"美联储毕竟推出宽松措施,这个事实对美国经济有利,而暂时不推出QE3,则对日本市场有利,因为这不会推升日圆,"冈三证券主管Hideyuki Ishiguro称."今天另一个推升日经指数的原因,是韩国及台湾市场在分类上未能获得摩根士丹利资本国际(MSCI)调升后,出现空头回补."
MSCI周四仍将韩国与台湾列入新兴市场范畴,浇熄了分类调升预期.
在MSCI宣布之前,一些投资人卖出日经期指,因预期台韩将获调升,而这将使注意力远离日本市场,MSCI宣布后,这些投资人被迫回补空头.
东证股价指数.TOPX上涨1%,至754.60,为5月14日以来最高.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。