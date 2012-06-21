〔路透基点〕香港南明2亿美元三年期贷款获得逾5亿美元认贷--RLPC

路透香港6月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,香港南明有限公司2亿美元的三年期定期担保贷款案,已获得超过5亿美元的认贷.

消息人士称,一般联贷阶段有23家银行参与.

签约时间料是在下周.

稍早时就有消息人士称,本案获超额认贷,料将调高规模.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)、Natixis和苏格兰皇家银行担任委托主办行和额度分配行.永隆银行在银团组建前以委托主办行身份加入.

该笔海外融资以港元和美元计价,由母公司联想控股担保,料将取得中国国家外汇管理局的批准.

该联贷案分为三个层级:

承贷等值2,600万美元或以上,取得委托主办行头衔,包含所有费用的价码为290个基点

承贷等值1,100-2,500万美元,获得主办行头衔,包含所有费用的价码为280个基点.

承贷等值500-1,000万美元,取得共同主办行头衔,包含所有费用的价码为275个基点.

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息利率(HIBOR)加码265个基点.

新的贷款将用于为2009年8月取得的1.45亿美元三年期定期贷款进行再融资.该贷款由Natixis主办,亦由联想控股担保,并取得外管局批准,包含所有费用的价码为233个基点,利率为较LIBOR加码200个基点.东亚银行、招商银行、永隆银行为参贷行.