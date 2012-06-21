〔路透基点〕香港南明2亿美元三年期贷款获得逾5亿美元认贷--RLPC

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,香港南明有限公司2亿美元的三年期定期担保贷款案,已获得超过5亿美元的认贷.
消息人士称,一般联贷阶段有23家银行参与.
签约时间料是在下周.
稍早时就有消息人士称,本案获超额认贷,料将调高规模.
澳新银行(澳盛银行,ANZ)、Natixis和苏格兰皇家银行担任委托主办行和额度分配行.永隆银行在银团组建前以委托主办行身份加入.
该笔海外融资以港元和美元计价,由母公司联想控股担保,料将取得中国国家外汇管理局的批准.
该联贷案分为三个层级:
承贷等值2,600万美元或以上,取得委托主办行头衔,包含所有费用的价码为290个基点
承贷等值1,100-2,500万美元,获得主办行头衔,包含所有费用的价码为280个基点.
承贷等值500-1,000万美元,取得共同主办行头衔,包含所有费用的价码为275个基点.
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息利率(HIBOR)加码265个基点.
新的贷款将用于为2009年8月取得的1.45亿美元三年期定期贷款进行再融资.该贷款由Natixis主办,亦由联想控股担保,并取得外管局批准,包含所有费用的价码为233个基点,利率为较LIBOR加码200个基点.东亚银行、招商银行、永隆银行为参贷行.
--编译 李婷仪;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。