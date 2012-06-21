〔台湾货币市场〕364天期国库券决标贴现率主要预估在0.85-0.87%

路透台北6月21日电---台湾央行午间将代财政部标售364天期国库券.金融市场人士表示,估计本次的国库券标售利率可能落在0.85-0.87%区间.

路透访查共七家银行、票券商及寿险业,预估区间主要落在0.85-0.87%,最低预估在0.84%,最高预估在0.90%.

受访者指出,对于平时可以申报到央行例行存单的本地银行来说,国库券利率低于0.87%的话便无甚下标兴趣.预期这次标售一年期国库券,可能会以甫标售的一年期央行存单利率0.878%为比较基准,而因国库券流动性较佳,有再往下减码的空间.

不过,下方空间则料视外商银行下标需求强弱而定.有票券商业者指出,以近期外商对存续期约一年的公债买盘并不太积极来研判,揣测外资并没有太大量的浮额.

"(本地)银行端是说0.87%以下不太可能出手,但疯子也是有,"一票券商业者称.

财政部上次标售国库券在4月30日,天期为182天,决标贴现率为0.835%,投标倍数为4.01倍,为去年3月以来国库券标售倍数最高的一次.

今日标售的"财101-3期"为今年第三期国库券,金额250亿台币,期限为364天期,发行日期为6月22日.上一次364天期国库券标售系在去年4月初,决标贴现率为0.837%.参见过去两年国库券发行细节,请点选[ID:nST0453614]

央行将在今日午后召开季度理监事会议.根据路透访查16家金融机构,多数金融机构一致认为台湾央行将连续第四次维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.

央行发行例行存单利率自去年7月以来亦一直维持不变,30天期存单利率目前在0.87%、91天期存单利率在0.93%、182天期存单在1.05%.(完)