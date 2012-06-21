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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 16:51 BJT

〔台湾央行〕维持利率不变,重贴现率维持在三年多高位--消息

路透台北6月21日电---一位接近台湾央行的消息人士周四表示,央行在第二季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.

稍后本地时间下午5:00,央行即将召开记者会.

根据路透访查16家金融机构,所有金融机构一致认为今日央行利率将维持不变,是自去年9月起第四度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0466156](完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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