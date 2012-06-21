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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 17:13 BJT

〔台湾央行〕决议维持利率不变,对豪宅祭出针对性审慎措施

路透台北6月21日电---台湾央行周四公布第二季理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.

为降低房价高涨引发通膨的预期,央行也宣布,将自明日起对高价住宅采行针对性审慎措施,对房价可能引发的金融不稳定保持高度警戒.惟央行也解释,低利率与房价暴涨没有必然的关联性.

央行并强调,全球通膨压力已减轻.但下半年天候将是影响CPI涨幅的主要因素.

台湾央行也表示,维持物价稳定仍不足够,货币政策仍需关注金融稳定.亚洲主要国家出口仍维持成长,但台湾所受冲击较大.

根据路透访查16家金融机构,所有金融机构一致认为台湾央行今日将决议利率维持不变.[ID:nST0466156](完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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