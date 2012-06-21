〔台湾财政〕364天期国库券决标贴现率0.834%,低于市场预期

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透台北6月21日电---台湾央行周四代财政部标售364天期国库券,其决标贴现率为0.834%.低于市场预期的0.85-0.87%.
央行表示,标售结果加权平均利率为0.75%,得标区间为0.55-0.834%.银行业得标比重82.8%、票券业14.8%、证券业为0%、寿险业2.40%.
此期国库券投标总额为835亿台币,发行金额为250亿,投标倍数为3.34倍,低于上一期标售182天期国库券的4.01倍.
该期国库券为足额发行,将在明日交割,到期日为2013年6月21日.
以下为2011年以来国库券发行细节:
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2012年
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43
2011年
12月23日 182 212* 0.850 1.34
12月20日 273 300 0.845 2.35
12月 8日 182 300 0.770 2.40
11月28日 273 200 0.850 2.65
10月28日 182 250 0.770 2.52
9月 8日 91 350 0.637 2.62
8月10日 273 300 0.855 3.37
4月29日 91 300 0.650 2.86
4月7 日 364 300 0.837 2.86
3月29日 273 200 0.767 4.17
2月24日 182 250 0.710 3.36
1月7日 91 250 0.411 4.68
* 表不足额发行 (完)
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--记者 张雅菁/林妙容;审校 杨淑祯
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