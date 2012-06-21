《即时观点3》台湾央行维持利率不变,未来政策将权衡经济景气与通膨压力

路透台北6月21日电---台湾央行周四公布第二季理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.

为降低房价高涨引发通膨的预期,央行也宣布,将自明日起对高价住宅采行针对性审慎措施,对房价可能引发的金融不稳定保持高度警戒.惟央行也解释,低利率与房价暴涨没有必然的关联性.

央行并强调,全球通膨压力已减轻.但下半年天候将是影响CPI涨幅的主要因素.

台湾央行也表示,维持物价稳定仍不足够,货币政策仍需关注金融稳定.亚洲主要国家出口仍维持成长,但台湾所受冲击较大.

根据路透访查16家金融机构,所有金融机构一致认为台湾央行今日将决议利率维持不变.[ID:nST0466156]

**市场评论**

--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:

台湾央行维持利率不变的决议并不感到意外.央行提到物价压力已经比较缓和,意谓着央行对于货币政策立场比较温和,央行并且把今年消费者物价指数预测由1.94%降至1.84%

央行这个论调凸显我们预期央行今年不可能升息的观点,央行仍将仰赖隔夜拆款利率及针对特定产业措施等工具来抑制通膨.

--渣打银行经济分析师 符铭财:

我们还是维持看法不变,央行今年底前利率都不会变动.一方面因为经济成长在放缓,再来还是有通膨危险,所以升息降息都不适宜.

央行的利率决策必须在对外出口及本地通膨之间取得平衡,只要有偏向任一端的倾向,都可能改变下半年的利率决策方向.我们预期下半年出口还是偏低,通膨则是可能走高.不过若是出口好转,而且通膨大幅走高,央行就可能升息以对.

--台新投顾经济学家 王凯民:

央行对房价引发的金融不稳定及贫富差距加大仍然十分关心,下半年因电价涨价加上天候的影响,各业别的涨价预期升高,消费者物价指数(CPI)超过2%是蛮有可能的.在这种情况下,因为经济景气不稳,全球央行采行较为宽松的货币政策,让央行目前无法升息,但为因应CPI的升势,等到金球金融市场稳定之后,央行还是有机会升息,最快在今年的第三季.

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布.

--台币兑美元TWD=TP收盘贬2.4分,报29.902台币.

--指标10年期公债101/5R殖利率A01105R=TWO收盘跌0.39基点至1.1877%.

--台股加权股价指数.TWII收跌0.76%至7,279.05点.

**相关连结**

--相关资讯可点选台湾央行网站,网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--官方最新预估,今年经济成长率是3.03%,通膨率是1.84%.

--台湾政府虽宣布调升油电价格,不过意外引发民怨,经过调整之后,今年油电价格上涨对通膨率贡献的隐忧已延至明年.

--为令房地产市场降温,央行2010年6月意外升息0.125个百分点,为2008年6月以来首次升息.央行并针对大台北地区祭出房市降温措施,包括新增购屋贷款的成数不得超过房屋监价的七成,取消房贷"只还利息,不还本金"的宽限期.(完)

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