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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 16:44 BJT

〔台湾央行〕共发行1,016亿台币存单,发行余额增加223亿

路透台北6月21日电---台湾央行周四公布,今日共发行1,016亿台币存单,相较存单到期金额793亿,存单发行余额增加223亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 910.5

91天期 0.93 78.5

182天期 1.05 27.0

央行上日共发行2,787亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,480.7亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负37亿台币;累计超额准备为449亿台币,加计前期1%的超额准备为1,649亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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