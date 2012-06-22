〔台湾财政〕第三季将发行1,250亿台币公债及650亿国库券

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北6月22日电---台湾财政部周五表示,第三季将发行1,250亿台币公债,上季为1,850亿.第三季还将发行650亿台币国库券,上季为800亿.
财政部去年第三季则是发行了1,250亿台币公债以及650亿台币国库券.[ID:nST0456649]
财政部上半年已累计发行了4,100亿台币公债.财政部官员已表示,今年公债发行量将不低于去年的6,200亿台币,再度创下历史新高纪录.[ID:nST0425260]
截至2012年5月底止,中央一年以上债务未偿还余额为4兆9,335亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。