〔台湾财政〕第三季将发行1,250亿台币公债及650亿国库券

路透台北6月22日电---台湾财政部周五表示,第三季将发行1,250亿台币公债,上季为1,850亿.第三季还将发行650亿台币国库券,上季为800亿.

财政部去年第三季则是发行了1,250亿台币公债以及650亿台币国库券.[ID:nST0456649]

财政部上半年已累计发行了4,100亿台币公债.财政部官员已表示,今年公债发行量将不低于去年的6,200亿台币,再度创下历史新高纪录.[ID:nST0425260]

截至2012年5月底止,中央一年以上债务未偿还余额为4兆9,335亿台币.(完)