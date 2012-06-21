〔国际油市〕布兰特原油触及18个月低点,受FED决议及中国数据拖累

路透新加坡6月21日电---布兰特原油期货周四跌至每桶约92美元的18个月低点,因中国制造业景气放缓,加上美国联邦储备理事会(FED,美联储)的最新货币刺激计画,令期待更加积极作为的憧憬落空,引发石油需求成长疑虑.