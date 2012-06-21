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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 14:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元技术面关键为38.2%回档位,建议逢低建立多仓

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* 仍倾向认同多方--建议在修正性小跌时建立多仓

* 汇价盘中持续在1.2744/48高点下方拉锯

* 向上的日趋势线已三度挑战突破今年区间的38.2%回档位

* 下档趋势支撑线是可能的底部所在.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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