〔韩国财政〕财政部今年可能买回或交换14万亿韩元政府公债

路透首尔6月21日电---韩国企划财政部一名官员周四表示,财政部今年可能买回或交换约14万亿(兆)韩元(121.6亿美元)的政府债券,低于去年的27.5万亿韩元. "由于积极推动预算支出,今年购回债券的规模将远低于去年的水准,"这名拒绝具名的财政部官员对路透表示. 韩国政府今年上半年已将预算提前执行并积极支出,以期扶助经济.欧元区财政危机导致外部需求减少,已对韩国经济形成冲击.(完) --编译 龚芳;审校 隋芬