〔台湾债市〕101/5R殖利率开高收低,标售前夕多空仍胶着

路透台北6月21日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when-issued)殖利率周四开高收低,交易员认为,主要因早盘随美债殖利率反弹无量,因此反手做多,惟因明日就要标售101/5R,多空仍呈现胶着.

市场人士表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)的会后声明并没有出乎意外,市场转为聚焦今天下午召开的央行理监事会议及明天101/5R的得标利率,且财政部明天也将公布第三季发债计画,在这些数据尚未公布前,市场仍倾向观望.

上述券商交易员表示,本季央行理监事会议将不至于升息或降息,因此明日101/5R的得标利率才是牵动债市走向的重要因素.

"101/5R得标利率很不好拿捏!",大型金融机构主管说.

他表示,当然会参与竞标,但对实质买盘来说有点不具投资价值,所以保守看待.

大型寿险交易员也称,101/5R殖利率在1.2%以下已不是投资盘的利率."10年期公债殖利率在1.25%以下都没有兴趣参与."

台湾央行将在稍后公布第二季理监事会议决议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.[ID:nST0521615]

央行也将在明日中午标售101/5R,金额400亿台币.

多数美国公债价格周三小幅下跌,而30年期公债在美联储宣布延长买入更多长期公债的计划以扶助面临停滞风险的美国经济后上涨.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.35 0.9265 0.9265-0.9300 3.0

10 101/5R A01105R=TWO -0.39 1.1877 1.1877-1.1938 78.0

在第三季发债计画方面,交易员普遍预估,财政部应该会发行四期,发债金额约1,300-1,500亿台币.

财政部官员也说,"这次发行将不会有意外."

一主力券商交易员认为,国库税收上半年还好,所以第三季发债内容应该符合预期,但下半年税收不确定因素较多,对后续的发债计画可能产生影响.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1855

5 101/1 A01101=TWO 0.9265

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)