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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 15:33 BJT

《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率跌势趋缓

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* 自希腊大选以来,欧元/美元选择权隐含波动率受挫,且维持承压,因现汇呈区间波动

* 一个月期波动率今日在10.1%(五周低位),希腊大选前在五个月高点13.2%

* 一个月期隐含波动率目前低于小时实际波动率水位(10.35%)

* 尽管近日走跌,但隐含波动率相对实际波动率可能进一步下滑

* 现汇跌破1.2500或升破1.3000,才能化解波动率下跌压力.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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