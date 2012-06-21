路透伦敦6月21日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已再度测试并守住1.2746水准,该点为今年整波走势的38.2%回档位.这使得市场注意力放在其短期上升趋势,其所提供的支撑在1.2583.若站在该点上方,则可望持续向上修正;若否,则预示其将恢复跌势.而功败垂成及恢复跌势的风险已然升高.

若在趋势线下方,则将减轻向上修正的压力,而重新瞄准1.2435的支撑,其下则为6月低点1.2288.若站上1.2750,则意味着将进一步回升至1.2825/48,即5月21日高位及55日均线切入位,我们认为欧元将再度无功而返.

美元/日圆:总算开始回升,已然测试并守住先前的三个月下降轨道78.83及200日均线切入位.若站在该轨道支撑上方,则可望趋升.其上为55日均线切入位79.94及5月高位80.61.今日云区阻力位于80.30,需攻克该点市场方能持稳.

若掼破78.83,则将下看78.13,该点为78.6%回档位,且被视为跌至近期低点77.65前的最后一道防线.

纽约 当日 今年来 2011年

0728GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2665 1.2704 -0.31 -2.16 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.62 79.51 +0.14 +3.48 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.81 100.92 -0.11 +1.25 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9481 0.9453 +0.30 +1.12 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5680 1.5715 -0.22 +0.93 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0214 1.0180 +0.33 +0.21 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0159 1.0191 -0.31 -0.65 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7984 0.7963 +0.26 +2.57 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.880 80.890 -0.01 +2.85 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.540 63.220 +0.51 +6.20 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.80 124.78 +0.02 +4.41 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2720 1.2780 -0.47 -3.09 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

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