〔台湾汇市〕台币兑美元微收贬,央行维持利率不变对明日影响有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月21日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘贬值2.4分,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布延长货币刺激政策,由于声明没有太大意外且缺乏交投诱因,汇价由实质需求所主导;另外,央行如预期维持利率不变,料对明日市场影响有限.
央行在第二季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,这也是三年多以来的利率高位.[ID:nST0466692]
汇银人士表示,近来欧美一连串重要会议及事件告一段落,在缺乏更多消息指引下,预料市场将回归于平静,台币短期汇价缺乏明显方向性,明日交投先看29.8-30.0元间,并持续关注亚币走势,以及央行会后声明是否释出对汇价政策的相关暗示.
"如果国际上没有太大意外事件推动,会再维持一阵子,"一位本地银行人士说.
台湾股市.TWII周四收盘下跌0.76%,至7,279.05点;外资及陆资在台股卖超42.70亿台币,结束连续四日买超,上交易日修正后为买超81.68亿.[ID:nST0466776]
另外,多数新兴亚洲货币周四下跌,因之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布的政策让一些投资者感到失望,他们原本预期联储会出台更激进的宽松措施;与此同时,中国公布的疲弱数据令人气更趋暗淡.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.902 29.878 29.730-29.902 29.880 5.37 5.97
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.870 29.842 29.830-29.870 29.830 2.73 3.15
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.000/0.005
美元/台币六个月期 -0.170/-0.140 -0.195/-0.165
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。