〔台湾汇市〕台币兑美元微收贬,央行维持利率不变对明日影响有限

路透台北6月21日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘贬值2.4分,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布延长货币刺激政策,由于声明没有太大意外且缺乏交投诱因,汇价由实质需求所主导;另外,央行如预期维持利率不变,料对明日市场影响有限.

央行在第二季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,这也是三年多以来的利率高位.[ID:nST0466692]

汇银人士表示,近来欧美一连串重要会议及事件告一段落,在缺乏更多消息指引下,预料市场将回归于平静,台币短期汇价缺乏明显方向性,明日交投先看29.8-30.0元间,并持续关注亚币走势,以及央行会后声明是否释出对汇价政策的相关暗示.

"如果国际上没有太大意外事件推动,会再维持一阵子,"一位本地银行人士说.

台湾股市.TWII周四收盘下跌0.76%,至7,279.05点;外资及陆资在台股卖超42.70亿台币,结束连续四日买超,上交易日修正后为买超81.68亿.[ID:nST0466776]

另外,多数新兴亚洲货币周四下跌,因之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布的政策让一些投资者感到失望,他们原本预期联储会出台更激进的宽松措施;与此同时,中国公布的疲弱数据令人气更趋暗淡.[EMRG/SGCN]

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