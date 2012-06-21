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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 16:26 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑空头当道,下看21日均线切入位

0809GMT * 盘中走贬,接下来或重探21日均线切入位0.8057 * 继昨日蹿升至0.8100后,空头当道 * 在下档方面,波林格低端0.7965为初步目标 * 波林格高端0.8148上方挂有停止单 (完) --编译 龚芳;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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