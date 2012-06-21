版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--6月22日****

路透6月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------------------------------------------------

0800 意大利消费者信心指数 6月 86.0 86.5

0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.9 106.9

现况指数 112.3 113.3

预期指数 99.8 100.9

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +1.5% +2.0%

加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- 121.9

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

6月20日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 708 --

外资投资日本股市(亿日圆) 588 --

6月21日(四)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 顺差24.84 --

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 45.3 44.5

服务业PMI 47.3 45.0

综合PMI 46.7 --

0715 瑞士工业订单因故推迟公布

0728 德国制造业PMI 6月初值 44.7 45.2

服务业PMI 50.3 51.5

综合PMI 48.5 --

0758 欧元区制造业PMI 6月初值 44.8 44.9

服务业PMI 46.8 46.4

综合PMI 46.0 45.5

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 4月 盈余16 --

(经季节调整)(亿欧元) 盈余46 --

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 4月 流出148 --

0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 顺差3.06 --

0830 英国零售销售(较前月) 5月 +1.4% +1.2%

(较上年同期) +2.4% +2.0%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　 6月 负11 负20

1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 -0.5% +0.3%

扣除汽车后的零售销售(较前月) -0.3% +0.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月16日当周 38.7 38.0

初请失业金人数四周均值(万人) 38.6 --

续领失业金人数(万人) 6月9日当周 329.9 327.5

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 52.9 53.0

1400 欧元区消费者信心指数 6月 负19.6 负20

1400 美国领先指标 5月 +0.3% +0.1%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 4月 +0.8% --

(较上年同期) +3.0% --

1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 455 457

成屋销售变动率 -1.5% -1.1%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 负16.6 0.0

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 1.05 -- (完)

--整理 张明钧/王洋;审校 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐