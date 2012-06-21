主要国家经济指标预测--6月22日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------------------------------------------------
0800 意大利消费者信心指数 6月 86.0 86.5
0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.9 106.9
现况指数 112.3 113.3
预期指数 99.8 100.9
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- 121.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
----------------------------------------------------------------------------
6月20日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 708 --
外资投资日本股市(亿日圆) 588 --
6月21日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 顺差24.84 --
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 45.3 44.5
服务业PMI 47.3 45.0
综合PMI 46.7 --
0715 瑞士工业订单因故推迟公布
0728 德国制造业PMI 6月初值 44.7 45.2
服务业PMI 50.3 51.5
综合PMI 48.5 --
0758 欧元区制造业PMI 6月初值 44.8 44.9
服务业PMI 46.8 46.4
综合PMI 46.0 45.5
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 4月 盈余16 --
(经季节调整)(亿欧元) 盈余46 --
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 4月 流出148 --
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 顺差3.06 --
0830 英国零售销售(较前月) 5月 +1.4% +1.2%
(较上年同期) +2.4% +2.0%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负11 负20
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 -0.5% +0.3%
扣除汽车后的零售销售(较前月) -0.3% +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月16日当周 38.7 38.0
初请失业金人数四周均值(万人) 38.6 --
续领失业金人数(万人) 6月9日当周 329.9 327.5
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 52.9 53.0
1400 欧元区消费者信心指数 6月 负19.6 负20
1400 美国领先指标 5月 +0.3% +0.1%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 4月 +0.8% --
(较上年同期) +3.0% --
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 455 457
成屋销售变动率 -1.5% -1.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 负16.6 0.0
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 1.05 -- (完)
--整理 张明钧/王洋;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。