〔新闻稿〕台湾中央银行理监事联席会议决议

(以下为台湾中央银行6月21日召开的第二季全体理监事联席会议决议新闻稿)

一、本日本行理事会一致决议：

(一)本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。

(二)自本年6月22日起，对高价住宅贷款采行针对性审慎措施。台北市及新北市住宅监价或买卖金额高于8,000万元、其他地区高于5,000万元者，贷款成数不得超过6成，且无宽限期。（详附件：金融机构办理「购置高价住宅贷款」相关规定说明）

二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)近期国际组织纷纷调降全球经济展望预测，主要因美国经济成长步调和缓，中国大陆经济降温，益以欧债危机不确定性犹存，国际金融市场仍不稳定，欧洲经济疲弱，国际景气下滑风险仍高。伴随全球景气走软，石油需求减弱；另因开采技术进步，美国原油库存增加及产油国增产，石油供给充裕，加以中东情势渐缓，投机资金撤出，致原油等国际原物料价格走低，全球通膨压力减轻。

(二)在外需减弱下，台湾出口已连续3个月呈现负成长，1至5月衰退5.0%，惟亚洲主要国家出口仍维持成长，显示台湾所受冲击较大。影响所及，工业生产续呈衰退，不利民间投资，加以股市走跌，民间消费亦趋保守。本年第1季经济成长率仅0.39%，主计总处5月底下修全年经济成长率至3.03%。劳动市场方面，就业人数续增，失业率则持续下降。

(三) 5月初电价改采3阶段调涨，且涨幅缩小，加上原油等国际原物料价格明显回跌，以及景气减缓，通膨压力随之减轻，主计总处5月底将本年CPI年增率预测数，由4月底之1.94%下修为1.84%。下半年，天候将是影响CPI涨幅之主要因素。

(四)本行持续发行定存单调节资金，使银行超额准备维持在适中水准；金融业隔夜拆款利率走升，由3月26日之0.399%上升至6月20日之0.511%。1至4月平均银行放款与投资及M2年增率分别为5.30%及4.98%，足以支应经济成长所需。

综合考量上述因素，在国际经济前景仍具不确定性，且国内经济成长减缓，惟通膨走势仍须关注之情况下，本行理事会认为，维持政策利率不变，有助于达成维持物价稳定与金融稳定，协助经济成长之经营目标。本行将持续密切注意国内外经济金融情势，适时采行妥适的货币政策。

三、对高价住宅贷款采行针对性审慎措施，主要考量因素如下：

(一)本行持续执行土地抵押贷款及特定地区购屋贷款规定，已见成效；惟近期银行对高价住宅贷款有成数偏高及利率偏低现象﹙详附图﹚，有违授信风险控管原则，不利其健全经营。

(二)本年4月间，本行积极道德劝服银行注意控管高价住宅贷款风险，并进行专案金检后，银行多已建立自律规范。惟因各银行规范不尽一致，为强化各银行执行此项风险之控管，本行理事会认为应订定一致性的规范，俾供金融机构遵循。

(三)本项措施，当可避免银行高价住宅授信过度竞争，有助其健全经营，以落实政府「健全房屋市场方案」中，有关「不动产贷款风险控管面」之执行。

四、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，惟若有不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素，导致汇率过度波动与失序变化，不利经济与金融稳定时，本行将维持外汇市场秩序。

附件 金融机构办理「购置高价住宅贷款」相关规定说明

本行修正99年12月31日施行之「中央银行对金融机构办理土地抵押贷款及特定地区购屋贷款业务规定」，增加对金融机构办理「购置高价住宅贷款」之规范，其重点如下：

一、 限制对象：金融机构承作借款人为购买合于下列任一条件且建物权状含有「住」字样住宅（含基地），所办理之房屋抵押贷款：

（一） 座落于台北市或新北市，监价或买卖金额新台币八千万元以上。

（二） 座落于台北市及新北市以外之国内地区，监价或买卖金额新台币五千万元以上。

二、 贷款限制条件：

（一） 不得有宽限期。

（二） 贷款额度不得超过住宅（含基地）监价或买卖金额较低者之六成。

（三） 除前款贷款额度外，不得另以修缮、周转金或其他贷款名目，额外增加贷款金额。

三、 本项规定自101年6月22日生效，同年6月21日前业经金融机构核准但尚未拨款案件，得按原核贷条件办理。

四、 金融机构办理本项业务，如内部授信规范较本项规定严格者，应从其规定。

全文及相关附图,请点选中央银行网站:(here) (完)