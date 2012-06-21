〔台湾货币市场〕6月22日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月22日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,460.5亿台币.
紧缩因素:
--财101-3期364天期国库券发行,金额为250亿台币.
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期1兆2,364.8亿台币:
06/23 1,786.00亿
06/24 1,012.30亿
06/25 90.00亿
06/26 50.50亿
06/27 2,619.00亿
06/28 690.00亿
06/29 2,493.00亿
06/30 303.00亿
07/01 2,888.00亿
07/02 381.00亿
07/03 52.00亿
--国库券到期212.00亿台币:
06/25 财100-12 212.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.
--个人综合所得税陆续缴库.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]
台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]
台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。