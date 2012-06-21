〔台湾房地产〕针对豪宅祭出管制,贷款不再有宽限期且额度不得逾总价六成

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月21日电---台湾央行周四针对高价住宅祭出针对性审慎措施,凡是大台北总价超过8,000万台币,其他地区价格逾5,000万者,均列入管制.房屋贷款将不再有先缴利息不缴本金的宽限期,额度也不得超过房价的六成,亦不得另以修缮等名目额外增加贷款.
央行并称,相关规定将自明日起生效,以下为相关重点:
一.限制对象:金融机构承作借款人为购买合于下列任一条件且建物权状含有"住"字样住宅(含基地),所办理之房屋抵押贷款:
(一)座落于台北市或新北市,监价或买卖金额8,000万台币以上.
(二)座落于台北市及新北市以外的国内地区,监价或买卖金额5,000万以上.
二.贷款限制条件:
(一)不得有宽限期.
(二)贷款额度不得超过住宅(含基地)监价或买卖金额较低者之六成.
(三)除前款贷款额度外,不得另以修缮、周转金或其他贷款名目,额外增加贷款金额.
三.本项规定自2012年6月22日生效,同年6月21日前业经金融机构核准但尚未拨款案件,得按原核贷条件办理.
四.金融机构办理本项业务,如内部授信规范较本项规定严格者,应从其规定.
全文及相关附图,请点选中央银行网站:(here) (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。