〔台湾房地产〕针对豪宅祭出管制,贷款不再有宽限期且额度不得逾总价六成

路透台北6月21日电---台湾央行周四针对高价住宅祭出针对性审慎措施,凡是大台北总价超过8,000万台币,其他地区价格逾5,000万者,均列入管制.房屋贷款将不再有先缴利息不缴本金的宽限期,额度也不得超过房价的六成,亦不得另以修缮等名目额外增加贷款.

央行并称,相关规定将自明日起生效,以下为相关重点:

一.限制对象:金融机构承作借款人为购买合于下列任一条件且建物权状含有"住"字样住宅(含基地),所办理之房屋抵押贷款:

(一)座落于台北市或新北市,监价或买卖金额8,000万台币以上.

(二)座落于台北市及新北市以外的国内地区,监价或买卖金额5,000万以上.

二.贷款限制条件:

(一)不得有宽限期.

(二)贷款额度不得超过住宅(含基地)监价或买卖金额较低者之六成.

(三)除前款贷款额度外,不得另以修缮、周转金或其他贷款名目,额外增加贷款金额.

三.本项规定自2012年6月22日生效,同年6月21日前业经金融机构核准但尚未拨款案件,得按原核贷条件办理.

四.金融机构办理本项业务,如内部授信规范较本项规定严格者,应从其规定.

全文及相关附图,请点选中央银行网站:(here) (完)