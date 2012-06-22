〔台湾央行〕维持三种天期存单利率不变,30天期仍在0.87%

路透台北6月22日电---台湾央行周五表示,维持三种天期存单利率不变.各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

台湾央行周四公布第二季理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位;央行强调,全球通膨压力已减轻.但下半年天候将是影响CPI涨幅的主要因素.[ID:nST0466692]

今日央行存单到期2,460.5亿台币.央行上日共发行1,016亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为135亿台币,累计超额准备为584亿台币,加计前期1%的超额准备为1,784亿台币.(完)