〔台湾央行〕维持三种天期存单利率不变,30天期仍在0.87%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北6月22日电---台湾央行周五表示,维持三种天期存单利率不变.各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
台湾央行周四公布第二季理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位;央行强调,全球通膨压力已减轻.但下半年天候将是影响CPI涨幅的主要因素.[ID:nST0466692]
今日央行存单到期2,460.5亿台币.央行上日共发行1,016亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为135亿台币,累计超额准备为584亿台币,加计前期1%的超额准备为1,784亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。