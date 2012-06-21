〔台湾个股〕台塑集团估六轻厂区跳电影响四上市公司营收共90亿台币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月21日电---台湾石化业龙头--台塑集团云林六轻厂区上日发生跳电意外,该集团今日发出新闻稿指出,估计停工将造成旗下四家上市公司共减少90亿台币.
台塑表示,六轻厂区的供电已陆续恢复,各厂大部分都将于二日内复工,而部分制程较繁杂的工厂,如烯烃二、三厂及芳香烃一、二、三厂,基于运转安全考量,预计四至七日内复工.停工利益损失方面,新闻稿称台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)、台化(1326.TW)各约1亿台币,至于台塑石化(6505.TW)目前正处于产品毛损,所以没有影响.
台塑六轻厂区昨日午前于进行供电测试时,因一供电线路瞬间接地,造成生产厂区跳电,影响大部分厂区工厂停工.[ID:nST0466318]
受全球景气不振影响,客户需求疲弱,此前该集团公布5月营收四家公司合计1,196.57亿台币,较上月衰退16.1%.
受跳电事件拖累,四家公司股价周四全线走跌,其中以南亚收趺2.09%报56.1台币跌幅最深,台塑化、台化及台塑分别收跌1.31%、0.75%及0.37%;台湾加权股价指数.TWII则收低0.76%.(完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。