〔台湾债市〕101/1期借券成交62亿台币,加权平均利率0.6776%

亚洲橡胶：3月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 286.5 16 - - * 4月 280.9 52 281.7 8 * 5月 276.4 65 277.3 24 * 6月 270.8 201 271.8 19 * 7月 265.5 1067 267.8 106 * 8月 261.7 4506 263.5 702 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G