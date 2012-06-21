〔台湾债市〕101/1期借券成交62亿台币,加权平均利率0.6776%

纽约期市：原糖期货从三个月低位反弹，纽约可可上扬
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透台北6月21日电---台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
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101/1 62 0.7500 0.6300 0.6776 339.5 (339.0)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/林高丽
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透伦敦3月10日 - 期铜周五上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。
路透3月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 286.5 16 - - * 4月 280.9 52 281.7 8 * 5月 276.4 65 277.3 24 * 6月 270.8 201 271.8 19 * 7月 265.5 1067 267.8 106 * 8月 261.7 4506 263.5 702 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G