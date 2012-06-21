日韩经济指标预测--6月22日-6月29日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月22日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月21日(四)
暂无重要数据
6月22日(五)
暂无重要数据
---------------------------------6月25日当周---------------------------------
6月25日(一)
2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105
6月26日(二)
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 -- 82
6月27日(三)
2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 -- 盈余16.2
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- +5.8%
6月28日(四)
2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- +0.9%
(较上年同期) -- 持平
服务业产出(较前月) -- +0.2%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 50.7
2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 -- -0.8%
(较上年同期) -- +2.6%
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) -- +0.2%
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 -- +0.4%
东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -- -0.8%
东京地区CPI(较上年同期) -- -0.5%
2330 日本失业率 5月 -- 4.6%
求才求职比 -- 0.79
2350 日本工业生产 5月初值 -- -0.2%
一个月预估 -- -3.2%
两个月预估 -- +2.4%
6月29日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +16.2%
房屋开工(较上年同期) -- +10.3% (完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。