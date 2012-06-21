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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 06:51 BJT

****日韩经济指标预测--6月22日-6月29日****

路透6月22日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月18日当周---------------------------------

6月21日(四)

暂无重要数据

6月22日(五)

暂无重要数据

---------------------------------6月25日当周---------------------------------

6月25日(一)

2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105

6月26日(二)

2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 -- 82

6月27日(三)

2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 -- 盈余16.2

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股市(亿日圆) -- --

2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- +5.8%

6月28日(四)

2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- +0.9%

(较上年同期) -- 持平

服务业产出(较前月) -- +0.2%

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 50.7

2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 -- -0.8%

(较上年同期) -- +2.6%

2330 日本全国核心CPI(较上年同期) -- +0.2%

全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 -- +0.4%

东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -- -0.8%

东京地区CPI(较上年同期) -- -0.5%

2330 日本失业率 5月 -- 4.6%

求才求职比 -- 0.79

2350 日本工业生产 5月初值 -- -0.2%

一个月预估 -- -3.2%

两个月预估 -- +2.4%

6月29日(五)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +16.2%

房屋开工(较上年同期) -- +10.3% (完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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