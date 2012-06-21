〔全球金融〕穆迪调降15家全球性大型银行评级(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透纽约6月21日电--穆迪周四调降全球15家最大银行的债信评级.这是穆迪对全球主要金融机构进行广泛评估工作的内容之一,外界对此次调降已有预料.
穆迪在2月15日表示正在审查这些银行的评级状况,称这些全球性投资银行的评级中未能反映不断变化的挑战,包括融资环境日益脆弱、信贷利差扩大、来自监管方面的负担日益沉重、且以及经营环境更加艰困.
"今日评级受影响的所有银行均面临波动性方面的明显曝险,有可能因为资本市场的活动而蒙受严重损失,"穆迪全球银行业总监Greg Bauer在声明中说.
穆迪将摩根大通(JPM.N)长期高级债券评级从Aa3降至A2,展望为负面.
摩根士丹利(MS.N)长期高级无担保债券评级从A2调降至BAA1,展望为负面.
穆迪在2月的评估中曾表示,摩根士丹利可能会被降最多三个级距.
此番遭降级银行中,摩根大通由于交易业务规模相对较大,且穆迪调降的范围可能较大,因此所受影响或许最为严重.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。