〔全球金融〕穆迪调降15家全球性大型银行评级(更新版)

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路透纽约6月21日电--穆迪周四调降全球15家最大银行的债信评级.这是穆迪对全球主要金融机构进行广泛评估工作的内容之一,外界对此次调降已有预料.

穆迪在2月15日表示正在审查这些银行的评级状况,称这些全球性投资银行的评级中未能反映不断变化的挑战,包括融资环境日益脆弱、信贷利差扩大、来自监管方面的负担日益沉重、且以及经营环境更加艰困.

"今日评级受影响的所有银行均面临波动性方面的明显曝险,有可能因为资本市场的活动而蒙受严重损失,"穆迪全球银行业总监Greg Bauer在声明中说.

穆迪将摩根大通(JPM.N)长期高级债券评级从Aa3降至A2,展望为负面.

摩根士丹利(MS.N)长期高级无担保债券评级从A2调降至BAA1,展望为负面.

穆迪在2月的评估中曾表示,摩根士丹利可能会被降最多三个级距.

此番遭降级银行中,摩根大通由于交易业务规模相对较大,且穆迪调降的范围可能较大,因此所受影响或许最为严重.(完)