《欧元区经济焦点》希腊新政府盼重新协商纾困条款,但任务恐将艰钜

* 希腊新政府寻求放宽纾困条款

* 盼将达成财政目标期限再延后两年

* 来自国内左派人士压力日益高涨

* 新政府必须回应民间对纾困协议的不满

路透雅典6月21日电---希腊新政府周四承诺在不危及其在欧元区未来的前提下,重新协商纾困条款,盼藉此来回应国内紧绷的不满情绪,但恐有与欧洲强权产生冲突的风险.

希腊联合政府公布18位内阁名单之后,呼吁调整希腊纾困协议内容.新政府主要由总理萨马拉斯的民主党所领导.

希腊National Bank(NBGr.AT)董事长Vassilis Rapanos获任财政部长,新民主党副主席Dimitris Avramopoulos将出任外交部长.

Rapanos在1967-74年军政府执政时曾被关进监狱.如今他必须一边拯救重病缠身的公共财政,一边与对希腊失去耐心的欧洲领袖协商.

"希腊联合政府的目标是应对危机,打开通向经济成长的道路,并在不损及本国欧洲路线及欧元区成员国资格的前提下修改援助条款,"希腊联合政府签署的一份政策文件显示.

现年61岁的萨马拉斯周三宣誓就任希腊总理,上周日举行的希腊选举结束了为期数周的不确定性,这曾经导致金融市场动荡,并令希腊面临退出欧元区的危险.

萨马拉斯在首次内阁会议上表示,内阁部长将减薪30%,并尽可能少用政府配备的轿车,努力为这个债务沉重的国家作出表率.

"本届政府没有蜜月期,"萨马拉斯说."别搞错了,我们的目标是让希腊摆脱危机."

新民主党在选举中以微弱优势打败左翼激进联盟党,后者希望撕毁最新的1,300亿欧元援助协议,并指责撙节措施导致希腊陷入越来越深的经济衰退.

萨马拉斯指出,放弃援助计划将意味着回到希腊旧币德拉克马(Drachma)时代,并承诺通过重新协商援助条款以减轻希腊民众的痛苦,从而促进经济成长和增加就业.