(重温稿)《综述》台湾央行维持利率不变,再推豪宅审慎措施维稳金融

* 台湾央行一如预期维持利率不变

* 再推出豪宅的针对性审慎措施

* 对出口忧虑,但不松口"宽松"

记者 高洁如

路透台北6月21日电---台湾央行周四一如预期的维持利率不变,但睽违一年半之后,针对房市豪宅则再采针对性审慎措施,希冀稳定金融情势.

不过,欧债风险仍未解除,实体经济负面影响加大,部分金融市场分析师认为全球央行有降息趋势.惟被询问目前货币政策的基调时,央行总裁彭淮南有别以往强调"中性宽松"的基调,本次绝口不提"宽松"二字,显示对未来更为审慎.

"央行今年底前利率都不会变动.一方面因为经济成长在放缓,再来还是有通膨危险,所以升息降息都不适宜."渣打银行经济分析师符铭财称.

花旗集团首席经济学家郑贞茂则认为,央行这次针对银行的豪宅放款成数的控管虽在预期之中.但这个限制与宽松的货币政策相悖,因此彭淮南不愿为本次的货币政策定调.花旗并认为,台湾央行的利率将会维持不变到明年的第二季为止.

台湾官方日前已连续六度下调今年经济成长率至3%保卫战,今年GDP预估只剩3.03%.CPI年增率则走高至1.84%,上年为1.42%.[ID:nST0521303]

亚洲央行动态方面,中国人民银行自6月8日起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,为三年半来首度降息.澳洲央行在6月5日决议将隔夜拆款利率调降25基点至3.50%.

而针对当前的贸易状况,彭淮南数度提及台湾出口表现不如亚洲邻国.

数据显示,相较亚洲邻国,台湾出口情况相对低迷.1-5月台湾出口年衰退5%,韩国则是小升0.6%,日本年增4.6%,新加坡年增5.5%.

符铭财认为,央行的利率决策必须在对外出口及本地通膨之间取得平衡,只要有偏向任一端的倾向,都可能改变下半年的利率决策方向.

"我们预期下半年出口还是偏低,通膨则是可能走高.不过若是出口好转,而且通膨大幅走高,央行就可能升息以对."他称.

**审慎性房贷措施**

针对再度提出房市的审慎措施,央行显然有备而来.

"有人说房价还是在涨,但我说如果央行不做(针对性审慎措施),房价一定涨得更多!"彭淮南说.

央行也表示,过去全球的央行重心置于物价稳定,忽略了金融稳定的重要性.但2008年因房贷疏于管制,房价崩跌时银行业严重受创,冲击实体经济.金融与经济不稳定陷入恶性循环.

不过,2009年IMF建议央行以针对性的总体审慎措施来帮助货币政策处理房贷泡沬化的风险,2012年4月金融稳定委员会对特定地区和高价住宅等风险过高的贷放,应更加谨慎.

"近年台湾金融情势大抵稳定,但金融体系对不动产的曝险高,2012年4月全体银行不动产相关放款余额占总放款的比重高达35.6%,但紧缩放款势必对实体经济活动带来严重冲击."央行表示.

**期待暑假前签订清算机制**

此外,彭淮南也说,中国银行的台北分行明天开业,而兆丰银行的苏州分行今天也开业了,"两岸货币清算机制基本上已经具备了!"

只不过对于两岸何时能够签订货币清算机制,他表示,"暑假前签订是我的期待."他并称,此事涉及对岸主管机关,他单方面不宜提及太多细节.

他亦表示,由于中国的人民币资本帐市场其实还没有开放,人民币并非国际可自由兑换的货币,两岸间的贸易往来若以人民币交易往来,还是必须建立清算机制,来规避风险.(完)