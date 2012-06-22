〔离岸人民币〕Veolia Environmenta五年期点心债参考利率在4.7%-4.75%--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透6月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,Veolia Environmental Services(VIE.PA)VE.N正寻求发行基准规模的五年期点心债,参考利率在4.7%-4.75%区域。该案由苏皇牵头,稍晚或将完成定价。
这将是发行人首次发行点心债,也将是首次在巴黎挂牌的点心债。穆迪/标准普尔信用评级分别为Baa1/BBB+(完)
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--整理 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。