〔离岸人民币〕Veolia Environmenta五年期点心债参考利率在4.7%-4.75%--IFR

路透6月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,Veolia Environmental Services(VIE.PA)VE.N正寻求发行基准规模的五年期点心债,参考利率在4.7%-4.75%区域。该案由苏皇牵头,稍晚或将完成定价。

这将是发行人首次发行点心债,也将是首次在巴黎挂牌的点心债。穆迪/标准普尔信用评级分别为Baa1/BBB+(完)

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