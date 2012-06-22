《台湾报摘》--工商时报6月22日

* 头版头条:

--只有5,030亿台币的劳工保险基金,却有高达6.3兆的隐藏债务.劳委会提出劳保条例修正案,增订"国库拨补债务"条款,要求政院比照公保基金,由国库视财务状况逐年拨补劳保基金的债务缺口,否则2031年,劳保基金有破产危机.

* 其他:

--鸿海(2317.TW)入股夏普(6753.T),改变了夏普LED电视背光供应生态,让晶电(2448.TW),不但进入夏普电视供应链,也让晶电苦心布局的苹果(AAPL.O)订单,有机会在未来的iTV时代,成为核心供应商.

--财政部长张盛和周四报告2011年度所得税收达3,137亿台币,较2010年度的2,715亿,增加422亿,成长15.5%.其中,综合所得自缴部份税收892亿台币,较2010年成长95.6%,几近倍增.以此推估,今年税收可望超征.

--台湾浩鼎研发乳癌末期标靶药OPT-822,高达200亿美元商机,引爆台美股东大战,由于本案战火延烧,原本预计6月上兴柜挂牌的日期被迫延后,这也凸显台湾发展新药之路确实坎坷.

--国泰人寿大动作宣示买楼决心.银行业者透露，国寿上周突然对20家太子汽车集团的债权银行、寿险公司发出存证信函,表明愿以总价91.5-95亿台币买下太子敦南大楼,希望债权银行莫以低价"私相授受"给其他买家,否则将有背信嫌疑.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯

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