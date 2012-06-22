《台湾报摘》--工商时报6月22日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--只有5,030亿台币的劳工保险基金,却有高达6.3兆的隐藏债务.劳委会提出劳保条例修正案,增订"国库拨补债务"条款,要求政院比照公保基金,由国库视财务状况逐年拨补劳保基金的债务缺口,否则2031年,劳保基金有破产危机.
* 其他:
--鸿海(2317.TW)入股夏普(6753.T),改变了夏普LED电视背光供应生态,让晶电(2448.TW),不但进入夏普电视供应链,也让晶电苦心布局的苹果(AAPL.O)订单,有机会在未来的iTV时代,成为核心供应商.
--财政部长张盛和周四报告2011年度所得税收达3,137亿台币,较2010年度的2,715亿,增加422亿,成长15.5%.其中,综合所得自缴部份税收892亿台币,较2010年成长95.6%,几近倍增.以此推估,今年税收可望超征.
--台湾浩鼎研发乳癌末期标靶药OPT-822,高达200亿美元商机,引爆台美股东大战,由于本案战火延烧,原本预计6月上兴柜挂牌的日期被迫延后,这也凸显台湾发展新药之路确实坎坷.
--国泰人寿大动作宣示买楼决心.银行业者透露，国寿上周突然对20家太子汽车集团的债权银行、寿险公司发出存证信函,表明愿以总价91.5-95亿台币买下太子敦南大楼,希望债权银行莫以低价"私相授受"给其他买家,否则将有背信嫌疑.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。