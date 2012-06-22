《台湾报摘》--经济日报6月22日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中央银行理监事会议决议,即日起将豪宅贷款纳入房市管制范围,凡台北市与新北市住宅监价或买卖金额高于8,000万台币,其他地区高于5,000万台币的高价住宅,贷款成数皆不得高于六成、不适用宽限期.央行正式向豪宅投机客宣战.
* 其他:
--中央银行总裁彭淮南重申,盼能尽速签署两岸货币清算协议.据了解,央行已在4月11日递交可行方案,下周有机会与中国人民银行继续商谈.
--统一超商(2912.TW)周四股东会改选董监事,原总经理徐重仁卸任董事,随即举行董事会,会后由统一超母公司、统一企业(1216.TW)总经理罗智先宣布由统一超副总经理陈瑞堂接任总经理,随着徐重仁退出经营阶层,统一超进入罗陈新时代.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。