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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 08:25 BJT

《台湾报摘》--经济日报6月22日

* 头版头条:

--中央银行理监事会议决议,即日起将豪宅贷款纳入房市管制范围,凡台北市与新北市住宅监价或买卖金额高于8,000万台币,其他地区高于5,000万台币的高价住宅,贷款成数皆不得高于六成、不适用宽限期.央行正式向豪宅投机客宣战.

* 其他:

--中央银行总裁彭淮南重申,盼能尽速签署两岸货币清算协议.据了解,央行已在4月11日递交可行方案,下周有机会与中国人民银行继续商谈.

--统一超商(2912.TW)周四股东会改选董监事,原总经理徐重仁卸任董事,随即举行董事会,会后由统一超母公司、统一企业(1216.TW)总经理罗智先宣布由统一超副总经理陈瑞堂接任总经理,随着徐重仁退出经营阶层,统一超进入罗陈新时代.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯

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