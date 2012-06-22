〔企业并购〕广东核电和国家核电将联手竞标英国Horizon项目--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京/伦敦6月21日电---两位行业消息人士周四对路透说,有两家中国核电公司将联手参与英国Horizon项目竞标案.
这两家公司是中国广东核电集团(CGN)和国家核电(SNPTC).
"这两家中国公司组成一个团队.他们协议将联手与海外对手竞争这个项目,"一位官员称,他因未获授权对外发言而不愿具名.
路透曾在6月18日报导,西屋(6502.T)将与国家核电一起出价,而Areva (AREVA.PA)则选择与广东核电联合竞标.
但目前尚不清楚这个中国团队会分别出价,还是各自与Areva或西屋联手.
Horizon核项目是英国最大的核项目之一.但在发生日本福岛核灾之后,德国公用事业RWE(RWEG.DE)和意昂集团(EONGn.DE)受到德国决定逐步退出核电的压力,而在3月时宣布将其出售.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。