〔企业并购〕广东核电和国家核电将联手竞标英国Horizon项目--消息

路透北京/伦敦6月21日电---两位行业消息人士周四对路透说,有两家中国核电公司将联手参与英国Horizon项目竞标案.

这两家公司是中国广东核电集团(CGN)和国家核电(SNPTC).

"这两家中国公司组成一个团队.他们协议将联手与海外对手竞争这个项目,"一位官员称,他因未获授权对外发言而不愿具名.

路透曾在6月18日报导,西屋(6502.T)将与国家核电一起出价,而Areva (AREVA.PA)则选择与广东核电联合竞标.

但目前尚不清楚这个中国团队会分别出价,还是各自与Areva或西屋联手.

Horizon核项目是英国最大的核项目之一.但在发生日本福岛核灾之后,德国公用事业RWE(RWEG.DE)和意昂集团(EONGn.DE)受到德国决定逐步退出核电的压力,而在3月时宣布将其出售.(完)