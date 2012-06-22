《电子产业分析》行动设备前景看俏,三星电子蚕食英特尔龙头地位

记者 Miyoung Kim 编译 王冠中

路透首尔6月22日电---三星电子(005930.KS)已是全球电视机和智慧型手机的龙头,现在则和英特尔(INTC.O)争夺半导体产业的宝座,押注智慧型行动设备热销将带动逻辑晶片的强劲增长.

英特尔在电脑处理器市场称霸,全球有大约八成的个人电脑使用英特尔的处理器,但未来的成长是在行动应用处理器上.

根据野村的研究,一直到2014年,行动应用处理器的需求每年料成长约40%,而个人电脑处理器的需求成长仅为个为数.根据NH投资证券,到2015年,全球的应用处理器(AP)会跳增三倍至330亿美元,而个人电脑处理器市场则为萎缩超过10%至340亿美元.

这对三星、高通(QCOM.O)、德州仪器(TXN.O)和ARM HoldingsARM.L等主要的应用处理器制造商来说是好消息.

英特尔则尚未在行动晶片市场明确占有一席之地.

三星在电脑用记忆体晶片市场占据领导地位,目前正将部分记忆体晶片生产线转为生产逻辑晶片,且将在韩国投资接近20亿美元设立新的逻辑晶片厂,押注智慧型手机和平板电脑将成为3,110亿美元全球半导体产业的主要成长动力.

"整体竞争情况将会改变,电脑处理器和应用处理器的疆界将变得模糊,英特尔会尝试跨足行动晶片领域,而ARM架构的应用处理器的表现将可与电脑处理器相比拟...这显示三星最终的目标可能是英特尔和高通,"HMC投资证券的Greg Nho说.

研究机构IHS iSuppli的分析师Francis Sideco预期,三星可能取代英特尔成为整体半导体产出最大的公司."这是有可能的,"他说."但三星会需要扩大自身的应用处理器客户群,不只是自家和苹果(AAPL.O)在使用.此外,英特尔方面则要完全没能赶搭上行动设备市场的列车."

参看全球晶片供应商排名相关图表,请点选(r.reuters.com/hep88s)

参看全球个人电脑、智慧型手机和平板电脑市场相关图表,请点选(r.reuters.com/cek88s)

参看全球晶片产能相关图表,请点选(r.reuters.com/raw87s)

三星电子在应用处理器领域拔得头筹,其产品运用在苹果iPhone、iPad和自家Galaxy系列等畅销智慧型手机和平板电脑上.

英特尔在这块火热的市场几乎没有能见度.4月时,印度名不见经传的小厂Lava International推出了Xolo X900智慧型手机,为第一个采用英特尔Medfield新处理器的产品.英特尔的晶片也将用于部分联想(0992.HK)、谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉移动和其他厂商的智慧型手机产品上.英特尔将藉此打进行动市场,但尚未能与主流行动设备晶片相抗衡,如苹果的A5、高通的Snapdragon和三星的Exynos处理器.

"他们能把市场做到多大,还有速度多快,都仍有待观察....我想大家都不觉得这些会成为畅销产品,而只是一种概念验证,"JMP证券的分析师Alex Gauna说.

**与ARM角力**

英特尔的长期合作伙伴微软(MSFT.O)也与ARM结盟来对抗苹果,因为ARM行动设备晶片可能更适合采用Windows 8系统的平板电脑.ARM是英特尔的对手,也是智慧型手机和平板电脑晶片的主要设计商,微软与之结盟,暗示科技业势力版图正从早年制定了个人电脑标准的微软/英特尔联盟转移出来.

"三星押注在Windows 8上市后,行动设备处理器市场成长会进一步加速,Windows 8将搭配ARM架构的应用处理器,而这是其积极扩张产能背后的原因之一,"NH投资证券的分析师Lee Sun-tae说.

中长期而言,应用处理器或可用于电脑上,侵蚀到英特尔主导的个人电脑中央处理器(CPU)市场.

"三星电子预料会个人电脑处理器市场取得立足之地,与英特尔直接竞争,因为三星生产的低耗电ARM架构应用处理器,将会挤下英特尔晶片,英特尔晶片虽然效能高,但须改善耗电状况,"韩国投资证券的分析师Seo Won-seok说.

**英特尔的优势**

根据iSuppli,英特尔去年晶片业务营收为487亿美元,较排名第二的三星电子高出约200亿美元,市占率9.2%.

"要赶上英特尔需要在记忆体市场有大幅成长,在加上英特尔失足,"iSuppli分析师Mike Howard说."除了三星要在记忆体晶片市场成长有挑战外...我也预期英特尔会与另一家主要记忆体公司进行长期结盟,来与三星相抗衡."

在2001年时,英特尔的市占率为14.9%,是三星市占率3.9%的三倍有余.尽管英特尔的市占率之后维持停滞,三星则提升至9%以上,促使英特尔进行收购,跨入记忆体晶片领域.英特尔市占率去年来到10年高点,因NAND型快闪记忆体(闪存)晶片销售增长,且该公司收购了英飞凌(IFXGn.DE)旗下的无线晶片业务.

现在三星又在开始缩小差距,预计会将更多的记忆体晶片生产线转为生产平板电脑和智慧型手机用的晶片.

在英特尔方面,该公司寄望其在生产技术上领先两年的优势,可协助该公司保持领导地位,而该公司也在加速利用其最先进的厂房来生产行动晶片.

英特尔今年资本支出增加约17%,且将在亚利桑那州投资50亿美元建厂,生产15奈米(纳米)晶片.三星电子明年底完工的新逻辑晶片厂制程为20奈米和14奈米.

"尽管ARM架构阵营也可能在2013年采用20-22奈米制程,但英特尔依然领先一步,英特尔在2012年已经生产22奈米的Ivy Bridge电脑处理器晶片,"野村分析师在近期的研究报告中称.

"要预期谁会胜出,或者英特尔跨足行动晶片市场是否会对ARM阵营带来严重威胁,尚为时过早,因为ARM架构在耗电上,显然领先(英特尔的)x86应用处理器,而且生产成本也较低."

**三星的挑战**

三星最大的挑战将是让更多设备采用其行动应用晶片,而不是只有自家产品和苹果的产品,尤其更要打进成长速度更快的低阶智慧型手机市场.

"三星最先需要处理的是让客户群多元化,并为各类客户生产标准化的晶片,高通、德州仪器和英伟达(Nvidia)都是这么做的,"HMC的Nho说.这些公司的晶片用在LG电子(066570.KS)、宏达电(2498.TW)和摩托罗拉移动的产品上.

随着新的生产线在2013年投产,且三星也找到了新的晶片客户,与英特尔和台湾台积电(2330.TW)的竞争会更加白热化.台积电为高通和德州仪器等做晶圆代工.

但三星的弱点在于,该公司在行动电话等产品领域与潜在晶圆代工客户互相竞争,这可能会让部分企业不放心将自身的技术交给这个对手.

三星近期跟苹果在行动专利上面临纠纷,同时仍旧为苹果供应晶片,显示这种安排的敏感性和复杂性,引发外界臆测苹果可能转向台积电甚至英特尔为其供应部分晶片.

诚然,苹果在去年底增加向日本尔必达ELPDF.PK采购行动动态随机存取记忆体(DRAM)晶片,降低对三星的依赖.三星为iPhone和iPad产品生产行动处理器、DRAM、NAND快闪记忆体晶片以及显示面板.

三星高层人士调整,零组件部门主管Kwon Oh-hyun转任执行长,被视为是要处理这样的忧虑.

"三星正致力于安抚零组件客户的疑虑,让零组件部门重新成为公司的重心,"Bernstein分析师Mark Newman说.(完)