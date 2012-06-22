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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 08:45 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳在78美元附近,上日曾挫跌至八个月低点

路透新加坡6月22日电---美国原油期货周五持稳在每桶78美元附近,上日则挫跌近4%至八个月低点,因中国、美国和欧元区经济数据疲弱且原油供应大增.

0003GMT,美国原油期货CLc1升0.22美元至每桶78.42美元.

洲际交易所(ICE)8月布兰特原油期货LCOc1升0.21美元至每桶89.44美元.

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