〔欧洲政经〕德国宪法法庭可能会令ESM纾困基金的生效时程延后

路透柏林6月21日电---德国政府周四与反对党达成一项成长协议,将可使国会在下周批准欧元区永久纾困方案.不过德国最高法庭可能拖慢该项基金开始的时间.

德国政府和反对党经过八周协商该如何在欧洲刺激成长及就业,终于宣布有了突破性进展.但宪法法庭随丢出了难题.

该项成长协议中,社民党与绿党同意在6月29日的国会议程中支持梅克尔,批准追求欧洲财政纪律的"财政协定",以及欧洲稳定机制(ESM).

ESM纾困基金原本要在7月1日生效,但路透周四看见下周的欧盟峰会结论草稿,显示欧洲领袖们目前希望延至7月9日,因为不仅是在德国,欧元区数个国家也遭逢国内批准程序延迟的情况.

ESM若未获德国批准将无法生效.完整的核准程序包括总统Joachim Gauck的签署及宪法法庭的同意.

德国宪法法庭称,由于条约的复杂性,它需要更多时日来遵照宪法审视内容.

总统办公室发言人称,Gauck将尊重法庭的要求,在法庭做出裁决之前,不会签署ESM及财政协定法案.

这样的情势发展令梅克尔的联合政府陷入窘境.(完)