〔路透调查〕台湾10年券101/5R得标利率料落在1.180-1.215%

* 得标利率料在1.180-1.215%

* 金融环境未见好转,欲高于1.20%不易

路透台北6月22日电---动荡不安的国际局势,料令殖利率保持在偏低水平.路透调查显示,稍后将标售的10年期公债101/5RA01105R=TWO得标利率将落在1.180-1.215%.

交易商指出,虽然从历史走势观察,10年券殖利率已处于低档,实质买盘也释出若101/5R标在1.20%以下不具投资价值的讯息,但因整体经济环境前景不佳,未来利率向下比向上的机会仍大,因此得标利率要高于1.20%的机率恐怕不高.

"重点是标完后利率怎么走?在我看来,没有条件向上."一大型银行交易主管称.

另一大型银行交易员也认为,以发行前交易(when-issued)期间殖利率走势来看,101/5R就是在1.20%以下的小区间震荡."标高最好,但可能性不高."

不过一大型公营银行交易员指出,现今债市殖利率水准偏低,寿险等实质买盘的兴趣不高,所以会标在1.20%以上.

另一外商银行交易员则表示,揣测大型金融机构的心态,是想拿券又不愿意追低殖利率.由于空单已有100亿台币,占发行量的四分之一,预料得标利率就在1.20%附近.

央行将在中午代财政部标售101/5R,金额400亿台币.本地时间10:43,发行前交易(when-issued)殖利率报1.1940%.该券发行前交易期间的殖利率区间在1.660-1.204%.

央行前次标售10年公债是在5月,当时标售10年乙类公债101/乙二的得标利率为1.271%,此期券银行业持有比重为55.01%,证券业则为31.33%,票券业3.66%,寿险业为10.0%.[ID:nST0519527]

以下为交易商对101/5R期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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元富证券 1.190 1.210

群益证券 1.180 1.210

统一证券 1.180 1.210

彰化银行 1.180 1.200

第一银行 1.200 1.230

台北富邦银 1.180 1.220

大型金融机构 1.180 1.220

外商银行 1.180 1.220

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中值 1.180 1.215 (完)

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