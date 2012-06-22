〔路透调查〕台湾10年券101/5R得标利率料落在1.180-1.215%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 得标利率料在1.180-1.215%
* 金融环境未见好转,欲高于1.20%不易
路透台北6月22日电---动荡不安的国际局势,料令殖利率保持在偏低水平.路透调查显示,稍后将标售的10年期公债101/5RA01105R=TWO得标利率将落在1.180-1.215%.
交易商指出,虽然从历史走势观察,10年券殖利率已处于低档,实质买盘也释出若101/5R标在1.20%以下不具投资价值的讯息,但因整体经济环境前景不佳,未来利率向下比向上的机会仍大,因此得标利率要高于1.20%的机率恐怕不高.
"重点是标完后利率怎么走?在我看来,没有条件向上."一大型银行交易主管称.
另一大型银行交易员也认为,以发行前交易(when-issued)期间殖利率走势来看,101/5R就是在1.20%以下的小区间震荡."标高最好,但可能性不高."
不过一大型公营银行交易员指出,现今债市殖利率水准偏低,寿险等实质买盘的兴趣不高,所以会标在1.20%以上.
另一外商银行交易员则表示,揣测大型金融机构的心态,是想拿券又不愿意追低殖利率.由于空单已有100亿台币,占发行量的四分之一,预料得标利率就在1.20%附近.
央行将在中午代财政部标售101/5R,金额400亿台币.本地时间10:43,发行前交易(when-issued)殖利率报1.1940%.该券发行前交易期间的殖利率区间在1.660-1.204%.
央行前次标售10年公债是在5月,当时标售10年乙类公债101/乙二的得标利率为1.271%,此期券银行业持有比重为55.01%,证券业则为31.33%,票券业3.66%,寿险业为10.0%.[ID:nST0519527]
以下为交易商对101/5R期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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元富证券 1.190 1.210
群益证券 1.180 1.210
统一证券 1.180 1.210
彰化银行 1.180 1.200
第一银行 1.200 1.230
台北富邦银 1.180 1.220
大型金融机构 1.180 1.220
外商银行 1.180 1.220
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中值 1.180 1.215 (完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。