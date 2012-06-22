《新兴市场重要经济事件预告》--6月22日-6月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月22日(五)
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
6月23日(六)
巴塞尔--印度央行总裁苏巴拉奥将参加国际清算银行(BIS)双月会议和年度大会(至6月24日).
俄罗斯圣彼得堡--圣彼得堡国际经济论坛(最后一日).
6月25日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.
路易港--毛里求斯央行发表6月11日货币政策委员会会议纪录(0900).
6月26日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开利率决策会议.
瑞士日内瓦--世界贸易组织(WTO)哥伦比亚贸易政策审议机构会议(至6月28日).
6月27日(三)
布加勒斯特--罗马尼亚央行货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.
伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(最后一日).
6月28日(四)
布鲁塞尔--欧盟峰会(至6月29日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家小组委员会会议(0800).
俄罗斯圣彼得堡--亚太经合组织(APEC)财经高官会议(至6月29日).
布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.会后发表声明(1100),随后举行记者会(1230).
安卡拉--土耳其央行公布6月21日货币政策委员会会议记录.
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
6月29日(五)
布鲁塞尔--欧盟峰会(最后一日)
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(至6月30日) (完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。