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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 10:02 BJT

澳洲经济指标总览--6月22日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 4月 -0.2% +1.1% 7月4日

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 4月 逆差2.03 逆差12.82 7月5日

出口(较前月) +3% +2%

进口(较前月) -1% +5%

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 5月 +38.9 +15.5 7月12日

--全职 +46.1 -10.5

--兼职 -7.2 +26

失业率 5.1% 5.0%

就业参与率 65.5% 65.2%

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第一季 -1.2% +2.5% 7月20日

出口物价(较前季) -7.0% -1.5%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第一季 +0.1% 持平 7月25日

(较上年同期) +1.6% +3.1%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%

(较上年同期) +2.2% +2.6%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.5%

(较上年同期) +2.1% +2.6%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第一季 赤字14.892 赤字9.639 9月4日

商品与服务贸易收支 逆差3.062 顺差2.254

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第一季 +1.3% +0.6% 9月5日

(较上年同期) +4.3% +2.3% (完)

--整理 龚芳

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