〔美国企业〕全球动荡重创企业获利前景,为近十年来最糟景况

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约6月21日电---全球商业活动疲弱正打击美国企业,有更多企业暗示获利令人失望,为近十年来最糟的景况.
许多指标性企业(包括两家道琼成份股)近期均发布获利警讯,指称欧洲经济放缓为主要原因.
据汤森路透数据显示,企业调高第二季获利与示警的比例为1:3.6,为2001年第三季以来最差.
百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)、联邦快递(FedEx)(FDX.N)及菲利普莫里斯(Philip Morris)(PM.N)等企业近日均调降获利预估,指称欧洲存在疑虑.
据汤森路透数据,分析师预计标准普尔500.SPX成份企业第二季获利将成长6.3%,低于4月1日时预估的增长9.2%.
若排除获利巨擘苹果(AAPL.O)不计,则成长率将降至5.5%.
本季获利增长多来自于金融股,因为美国银行(BAC.N)上年当季抵押清算导致巨额亏损.若不计入美国银行,则标普500企业预估获利增幅将降至1.1%.
金融类股当季获利料将成长13.6%.若排除金融股,则标普500企业总体获利将减少0.5%.(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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