〔台湾债市〕RP利率持于区间,下周紧缩因素多料有向上压力

路透台北6月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于既有区间,央行上日如预期宣布利率不变,各家交易多以先前条件进行,投信、寿险资金有进有出,市况尚称平稳.

展望下周,资金调度人士表示,受到半年报及季报作帐影响,加之公债与金融债密集交割,预期资金需求将大幅增加,成交利率有微幅向上压力;不过,另有券商人士表示,今日资金调度较预期平顺,前半周可望延续平稳市况,料下半周才是走钱高峰.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

台湾央行周四公布第二季理监事会议决议维持利率不变.为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.为降低房价高涨引发通膨的预期,央行也宣布,将自明日起对高价住宅采行针对性审慎措施.[ID:nST0466744]

交易商统计,下周市场紧缩因素如下:周二(26日)有29亿台币的土地银行金融债;周三(27日)有101/5R期公债和远东商银(2845.TW)金融债交割,金额分别为400亿及30亿;周四(28日)则有116.5亿台币的合库金融债交割.(完)