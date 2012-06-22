〔台湾债市〕RP利率持于区间,下周紧缩因素多料有向上压力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北6月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于既有区间,央行上日如预期宣布利率不变,各家交易多以先前条件进行,投信、寿险资金有进有出,市况尚称平稳.
展望下周,资金调度人士表示,受到半年报及季报作帐影响,加之公债与金融债密集交割,预期资金需求将大幅增加,成交利率有微幅向上压力;不过,另有券商人士表示,今日资金调度较预期平顺,前半周可望延续平稳市况,料下半周才是走钱高峰.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
台湾央行周四公布第二季理监事会议决议维持利率不变.为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.为降低房价高涨引发通膨的预期,央行也宣布,将自明日起对高价住宅采行针对性审慎措施.[ID:nST0466744]
交易商统计,下周市场紧缩因素如下:周二(26日)有29亿台币的土地银行金融债;周三(27日)有101/5R期公债和远东商银(2845.TW)金融债交割,金额分别为400亿及30亿;周四(28日)则有116.5亿台币的合库金融债交割.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。