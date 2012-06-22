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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 12:34 BJT

〔新债招标〕台湾10年101/5R期公债得标利率为1.210%,创同年期最低纪录

路透台北6月22日电---台湾央行周五表示,财政部委托标售的10年期公债101/5RA01105R=TWO得标利率为1.210%,符合市场预期,创下历年同年期最低纪录.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.180-1.215%间,最低预估在1.180%,最高在1.230%.[ID:nST0467144]

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额561亿台币,投标倍数为1.40倍,低于上次10年期公债101/乙二的1.47倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重46.12%、证券业40.13%、保险业7.75%、票券业6.00%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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