〔新债招标〕台湾10年101/5R期公债得标利率为1.210%,创同年期最低纪录

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北6月22日电---台湾央行周五表示,财政部委托标售的10年期公债101/5RA01105R=TWO得标利率为1.210%,符合市场预期,创下历年同年期最低纪录.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.180-1.215%间,最低预估在1.180%,最高在1.230%.[ID:nST0467144]
交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额561亿台币,投标倍数为1.40倍,低于上次10年期公债101/乙二的1.47倍.
各行业的得标比重方面,银行得标比重46.12%、证券业40.13%、保险业7.75%、票券业6.00%.(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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