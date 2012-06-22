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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 11:20 BJT

〔日本股市〕早盘因全球经济隐忧收跌,但仍有望创四个月单周最佳表现

路透东京6月22日电---日本股市日经指数周五下跌,因数据显示美国6月制造业录得11个月来最缓慢增长步伐,令市场对欧洲和中国经济放缓的担忧雪上加霜.不过指数仍有望创下四个月来最佳单周表现.

对经济敏感的板块受挫最重,矿业类股.IMING.T下跌2.4%,船运类股.ISHIP.T跌1.6%.

早盘收市时,日经指数.N225跌0.5%,报8,776.98点,周四收在五周最高收位.指数仍守在8,714.78点上方,该处是3月27日至6月4日跌势的23.6%回档位.

东证股价指数.TOPX下滑0.6%,至749.42点.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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